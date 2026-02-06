Di Girolamo: “Vedo pseudo candidati, io ho scelto subito Massimo Grillo”

L’attuale assessore della Giunta Grillo, Gaspare Di Girolamo, interviene nel dibattito politico di Marsala – in questo periodo di incertezze del centrodestra – in vista delle prossime elezioni Amministrative. “In questi giorni sento parlare di pseudo candidati a sindaco a Marsala. Io, invece, ho già deciso da tempo chi votare. E so bene perché: su questo credo sia difficile darmi torto – afferma Di Girolamo, ex DC e transitato adesso in Udc -. Ho 29 anni e, come tanti della mia generazione, non avevo mai visto nella mia città così tante opere già concluse, in corso di realizzazione o pronte a partire. Opere che stanno finalmente dando un volto nuovo a Marsala. Certo, le critiche non mancano e alcune sono legittime. Chi amministra una città può commettere errori o lasciare incompiute delle cose. Ma chi sa davvero cosa significa governare un Comune, sa anche che cinque anni non bastano materialmente per fare tutto, soprattutto quando si eredita una situazione complessa. Chi conosce l’amministrazione pubblica sa anche che bisogna guardare ai numeri. Il bilancio del Comune di Marsala è stato risanato ed è oggi in equilibrio. In Sicilia si dice che Marsala sia uno dei Comuni più virtuosi, e posso assicurare che è così”.

Insomma per Di Girolamo va tutto bene in seno all’Amministrazione Grillo: “In questi anni si è amministrato come farebbe un buon padre di famiglia: occupandosi prima del necessario, evitando spese straordinarie che avrebbero potuto mettere a rischio l’ente. Perché danneggiare il Comune significa, in definitiva, danneggiare tutti noi cittadini. Per questi motivi resto convinto che chi può davvero continuare ad amministrare Marsala sia chi già lo sta facendo da primo cittadino. Io sto con Massimo Grillo”, ribadisce.