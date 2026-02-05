Schifani a Siracusa per un sopralluogo dopo i danni causati dal ciclone Harry “Risarcimento danni sarà velocissimo” / Video

SIRACUSA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è giunto a Siracusa per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry. Con lui il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e il dirigente generale del dipartimento Tecnico, Duilio Alongi. Il programma prevede una visita in contrada Ognina, dove le mareggiate hanno causato gravi danni ai lidi balneari e alla strada litoranea. Successivamente il presidente si recherà in via Riviera Dionisio il Grande, dove è crollato un muraglione sotto alcuni edifici che sono stati sgomberati. Durante il sopralluogo, Schifani ha assicurato la massima mobilitazione della Regione per velocizzare le procedure di risarcimento e ha confermato lo stanziamento di risorse economiche già avviato per fronteggiare l’emergenza. Poi parteciperà a un incontro presso la Prefettura con le autorità locali. Alla fine è previsto un punto stampa.

“Sapevamo che vi erano dei danni e sono compatibili con tutto quello che ha determinato la mareggiata, danni a lidi, danni a case prospicenti il mare. Le procedure già le abbiamo attivate”, le parole di Schifani. “Sapete bene – aggiunge – come il risarcimento per i danni ai fabbricati sarà velocissimo attraverso perizia giurata. Adesso continuerò questo giro. La mobilitazione della regione è massima, in particolar modo sulla velocizzazione delle procedure, perché ho sempre detto che le risorse ci saranno, le reperiremo. Già noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo stanziato 95 milioni, i 33 del governo nazionale, ma ne arriveranno molti di più. Sono fiducioso su questo aspetto. Poi il ministro Taiani si sta impegnando sull’accesso al Fondo di Solidarietà Europea, all’interno del quale probabilmente inseriremo la richiesta attraverso il nostro governo di una deroga per quanto riguarda il tema della Bolkestein. Quindi siamo tutti all’unisono a lavorare assieme e attualmente io ho disdettato il 90% dei miei impegni regionali, di governatore regionale e mi sto dedicando a questo perché l’emergenza significa anche stare attorno alla gente con la gente”.

– Foto screenshot video xe2/Italpress –

