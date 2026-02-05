Inaugurati i nuovi locali della mensa Scuola “Carla Accardi” di Napola

A Napola si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della mensa scolastica della scuola dell’infanzia denominata “Carla Accardi”, in nome della nota artista trapanese, al termine dei lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza degli impianti e allestimento degli spazi destinati al servizio mensa. L’intervento, per un importo complessivo di 260.000 euro, è stato finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, con fondi dell’Unione europea – Next Generation EU.

La mattinata si è aperta presso il Centro sociale polivalente “Giuseppina Cammarata”, con un momento musicale di benvenuto a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice. A seguire, gli interventi della sindaca di Erice Daniela Toscano, della dirigente scolastica Giorgina Gennuso, del funzionario della Soprintendenza di Trapani Renato Alongi e di don Liborio Palmeri, responsabile del Progetto AXIS della Diocesi di Trapani, che ha proposto una riflessione dal titolo “L’ordine delle linee e il contrasto dei colori”. Presente anche l’artista Rosaria La Rosa e una rappresentanza di studenti del Liceo artistico “Michelangelo Buonarroti” di Trapani, autori di opere donate all’amministrazione comunale e all’istituto scolastico. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento il direttivo del Centro Sociale di Napola e le associazioni del territorio Donare Rende Felici, Associazione Bocciofila Splendor, La Volata, Associazione Sagra dell’Uva di Napola. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro presso la nuova sala mensa, con la benedizione di don Liborio Palmeri, seguita da una performance canora dei piccoli alunni.

“Questo intervento – ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano – non rappresenta soltanto la conclusione di un cantiere, ma una scelta precisa di politica pubblica. La mensa scolastica è un presidio educativo e sociale perché incide direttamente sulla qualità del tempo scuola e sulla vita quotidiana delle famiglie. Garantire spazi sicuri, funzionali e dignitosi significa tutelare il diritto dei bambini a un’educazione piena e inclusiva. L’intitolazione del plesso a Carla Accardi rafforza inoltre il valore simbolico di questo luogo: tenere viva la memoria di una donna che ha dato lustro alla nostra terra significa affermare, anche attraverso i servizi pubblici, una visione culturale aperta e consapevole. Un ringraziamento speciale va all’assessora Carmela Daidone per l’organizzazione di questa cerimonia e agli uffici lavori pubblici e pubblica istruzione per il grande lavoro svolto“. “La mensa scolastica – aggiunge l’assessora alla Pubblica Istruzione Carmela Daidone – è uno strumento educativo a tutti gli effetti e come tale va progettata e organizzata. Non è solo il momento del pasto, ma uno spazio in cui si apprendono regole, relazioni, autonomia e rispetto reciproco. Con questo intervento ampliamo concretamente le opportunità del tempo scuola e rendiamo il servizio più accessibile ed equo, rispondendo ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Investire nella mensa significa rafforzare il ruolo della scuola come luogo di crescita, inclusione e coesione sociale, a partire dall’infanzia“.