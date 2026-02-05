Antonini: “Il Libero Consorzio mi chiede 500mila euro di affitti per lo Stadio, denuncerò subito”

Valerio Antonini torna a parlare di quanto accaduto nei mesi scorsi con il Palashark e lo Stadio Provinciale in particolare, alla luce anche delle richiesta del Libero Consorzio di una serie di presunti inadempimenti da parte della società granata di calcio che fa capo al patron romano. Antonini sul suo profilo Facebook scrive: “Il Libero Consorzio di Trapani ha mandato oggi una missiva chiedendo di pagare 500.000 euro di affitti per lo Stadio. Un importo che è quasi il doppio di quanto realmente previsto dalle convenzioni firmate. Configurando come per la famosa bolletta della luce del Palashark un reato di tentata estorsione! Uno schema evidentemente ben noto in questa città e che dimostra la gravità di certi comportamenti. Ovviamente come per il sindaco, anche l’attuale governance sarà subito denunciata per il reato commesso. Il documento porta poi anche la firma del signor Falzone, che nonostante le gravissime accuse sul suo conto, ancora occupa integralmente un ruolo così delicato come quello di Dirigente del LTC. Per di più minacciando a giugno di buttare fuori la squadra della città, e Rinnegando se stessi , dopo aver sia per scritto che verbalmente confermato che gli importi dell’affitto annuale sarebbero andati a compensare gli oltre 3 milioni di investimenti effettuati dal sottoscritto nel Provinciale. Andrò subito personalmente in Regjone – continua Antonini – presso l’Assessorato allo Sport a chiedere che si faccia finalmente chiarezza su Trapani e sulla gestione palesemente criminosa dei due impianti sportivi della città. Tutto ciò è una vergogna e deve esserci immediatamente un intervento a fare giustizia su questi atti clamorosi commessi da funzionari pubblici”.