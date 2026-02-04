Trapani: uccise Liborio Como, condannato a 20 anni di carcere

Trapani: uccise Liborio Como, condannato a 20 anni di carcere

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 13:52

Venne trovato privo di vita un anno fa nel quartiere San Giuliano Liborio Como, un uomo di 53 anni. Le indagini portarono a Carmelo Alogna, 40 anni, pregiudicato trapanese condannato per omicidio adesso a venti anni di carcere dal gup del tribunale del capoluogo, il giudice Massimo Corleo, per l’omicidio di Liborio Como, 53 anni, ucciso a gennaio dello scorso anno. Alogna dopo il rinvio a giudizio chiesto dalla Procura, aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Pare che la rissa e il conseguente accoltellamento sia scattato in seguito alla gestione di una casa popolare.

