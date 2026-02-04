Tennistavolo B1: la marsalese “Lecocq” vince ed è quinta

Il risultato finale dice 5-0, ma il match disputato sabato all’Istituto Professionale “Cosentino” racconta una sfida molto più combattuta. La Germaine Lecocq FSC Curatolo TT Marsala ha superato l’Asd Csi TT Cava – Cava Energia nel campionato di Serie B1 (girone D) al termine di un incontro intenso, fatto di scambi lunghi, set equilibrati e grande qualità tecnica. Guidati dal capitano Umberto Giardina, i marsalesi hanno dovuto mettere in campo concentrazione e solidità mentale. Lo spagnolo Chamorro ha confermato il suo valore imponendosi nettamente su Durante per 3-0, ma per il resto la serata è stata tutt’altro che semplice. Le vittorie di Chamorro su Gammone e di Giardina su Novi sono arrivate solo al quinto set, dopo vere e proprie battaglie sportive che hanno entusiasmato il pubblico. Anche i successi per 3-1 di Giardina e Bressan testimoniano quanto il TT Cava abbia lottato fino all’ultimo, rendendo il punteggio finale più severo di quanto visto al tavolo. Grazie a questo successo, la Germaine Lecocq sale al quinto posto in classifica ma non c’è però tempo per esultare: il prossimo fine settimana la squadra avrà un doppio impegno prima a Torre del Greco e poi a Cava dei Tirreni.