Karate Mazara protagonista al Grand Prix Nazionale di Roma

Un weekend di alto livello agonistico per l’ASD Bushido Karate Mazara, protagonista al Grand Prix Nazionale 2026 della Federazione Italiana Karate, andato in scena il 31 gennaio e 1 febbraio a Genzano di Roma. La società mazarese si è presentata con cinque karateka – Vincenzo Cristaldi, Ignazio Margiotta, Constantin Padurariu, Giuseppe Fraterrico e Aurora Biosa – guidati dal coach Vito Margiotta. Nella specialità Kumite ha brillato Vincenzo Cristaldi nella categoria Seniores -75 kg, conquistando la medaglia d’oro; nella stessa categoria, ottimo anche il cammino di Ignazio Margiotta, che centra un prestigioso terzo posto. Sale sul podio anche Aurora Biosa, terza al termine di una prova solida e convincente, mentre Giuseppe Fraterrico afferra un quinto posto. Archiviato il Grand Prix, la Bushido Karate Mazara guarda ora ai prossimi appuntamenti: il Campionato Regionale, in programma a Mazara del Vallo il 1° marzo, e soprattutto il Campionato Italiano di Cervia del 14 e 15 marzo, decisivo per l’accesso alla Nazionale in vista del Mondiale di ottobre in Slovenia.