Il Psi di Marsala all’attacco dell’amministrazione: “Le contrade sono in stato di abbandono”

Duro atto d’accusa del Partito Socialista Italiano di Marsala nei confronti dell’amministrazione Grillo. In particolare, si contesta alla Giunta in carica di non aver minimamente dato prestato cura e attenzione alle contrade marsalesi, come constatato durante alcuni sopralluoghi effettuati dai socialisti in questi giorni.

“Dopo aver documentato, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini residenti, la piazza di contrada Strasatti, da anni riposta nel dimenticatoio e ridotta a vera e propria discarica, con immondizia in ogni dove, escrementi, erbacce e tombini divelti, ieri il segretario del PSI di Marsala, Antonio Consentino, con una delegazione del Partito, anche qui dietro segnalazione di numerosi cittadini residenti in zona, si è recato nelle contrade Catenazzi e Ventrischi, borgate poste nella zona nord del territorio lilibetano. Ebbene, si è manifestato un vero e proprio scempio…Da mesi la strada che separa la contrada Catenazzi dalla contrada Ventrischi versa in condizioni inaccettabili. Allagamenti continui e copiosi a causa di un canale di scolo evidentemente otturato che soprattutto nelle giornate piovose provoca lo straripamento delle acque sulla carreggiata ed in prossimità delle abitazioni, alcune delle quali hanno dovuto patire frequenti allagamenti. Ciò ha visibilmente provocato il danneggiamento del manto stradale ove vi sono visibili, profonde buche, nonchè diversi avvallamenti che rendono il transito altamente pericoloso anche in ragione della totale assenza, quantomeno, di segnalazioni. Nelle ore serali l’acqua stagnante copre tali irregolarità del manto stradale con ogni connesso aggravamento del pericolo per automobilisti e pedoni.

Le reiterate segnalazioni dei cittadini residenti, che si sentono abbandonati, non hanno sortito alcun concreto intervento da parte delle istituzioni comunali preposte, nonostante oramai oltre alla manutenzione sia in gioco la sicurezza delle persone”.

“Una situazione – conferma il segretario cittadino del Partito Socialista, Antonio Consentino – che conferma tangibilmente lo stato di assoluto abbandono in cui versano le contrade marsalesi, del tutto e tristemente ignorate dall’amministrazione Grillo. Ci attendiamo che, per coerenza, il sindaco uscente mantenga questo atteggiamento di totale menefreghismo verso le numerose contrade del territorio marsalese anche durante la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni amministrative”.