Cina, a Shangai più di 320 nuove imprese tech al giorno nel 2025

Secondo il rapporto sul lavoro del governo municipale, la spesa di Shanghai in ricerca e sviluppo come quota del PIL ha raggiunto circa il 4,5% nel 2025.
Lo scorso anno, il valore totale della produzione delle sue industrie strategiche emergenti nel settore industriale è aumentato del 6,5%, con la dimensione complessiva delle tre industrie leader, vale a dire circuiti integrati, biomedicina e intelligenza artificiale, che ha superato i 2.000 miliardi di yuan (circa 287,63 miliardi di dollari USA).
A fine 2025, la città superato la quota di 23.000 piccole e medie imprese (PMI) innovative presenti, 13.000 PMI specializzate e sofisticate, e 1.000 imprese “little giant”.
Nel frattempo, la metropoli ha inaugurato 18 hub di incubazione di alta qualità, che coprono settori emergenti e campi all’avanguardia come la tecnologia quantistica optoelettronica, il rilevamento intelligente, la biologia sintetica, e la terapia cellulare e genica.
Il rapporto sul lavoro del governo di Shanghai, in particolare, delinea piani per rafforzare l’innovazione tecnologica, perfezionare il sistema di coltivazione delle imprese innovative, e istituire oltre 50 fabbriche intelligenti avanzate nel 2026.
