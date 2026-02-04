Ciclismo Marsala: in casa “Leoni” arriva il top rider Francesco Martinico

Il grande ciclismo siciliano si è ritrovato al Centro Polivalente “Michele Abbate” per celebrare i vincitori del Campionato Interprovinciale FCI 2025. Tra i protagonisti della serata il marsalese Francesco Martinico, che ha indossato la maglia di leader della categoria Elite Sport al termine di una stagione da assoluto protagonista. Il 2025 di Martinico è stato ricco di successi, sia nelle gare su strada sia nella mountain bike. L’atleta ha dimostrato grande continuità e una condizione atletica eccellente, conquistando il primo posto nella categoria Elite Sport GF e il terzo nel circuito XC. Tra i risultati più importanti spiccano le vittorie all’XCO Acido Lattico di Marsala e all’XCO Wine Coast di Menfi, oltre ai podi ottenuti ad Alcamo e Santa Ninfa e ai buoni piazzamenti a Bagheria e Agrigento. Durante la premiazione Martinico ha ringraziato la società Finestrelle Bikers di Santa Ninfa, che lo ha accompagnato nella scorsa stagione, il presidente Antonino Catalano e il preparatore atletico Flavio Marino, fondamentale per la sua crescita sportiva. Adesso per il ciclista marsalese si apre un nuovo capitolo con l’ASD Leoni Team.