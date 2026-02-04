Calcio: slitta al 18 febbraio la sfida tra Catania e Trapani

Un altro rinvio per Catania-Trapani. Il derby siciliano che prima era slittato dal 6 al 7 febbraio, subisce un altro posticipo per ordine della Prefettura della Provincia di Catania che ha spostato la sfida di Campionato serie C per mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino”. Alla base della decisione ci sono motivi di ordine pubblico legati alla festa di Sant’Agata, patrona di Catania. La festa comporta un percorso processionale che attraversa il centro storico fino alle prime ore del mattino, con la necessità di gestire gli accessi nelle zone più critiche della città e di rimuovere la cera dai selciati. Le complessità logistiche legate a quella che viene considerata la terza festa religiosa al mondo per importanza hanno reso impossibile garantire adeguati standard di sicurezza della gara.