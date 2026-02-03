Tregua finita, torna il maltempo con pioggia e vento su tutta la Sicilia

Dopo 48 ore di tregua torna il maltempo in Sicilia. L’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale prevede allerta gialla su tutte le nove province dell’isola. In particolare, le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Oltre alla pioggia, torna anche il vento, che soffierà forte, con intensità da burrasca da ovest. Tendenzialmente stabili le temperature, mentre per quanto riguarda i mari lo Ionio ed il Tirreno meridionale saranno agitati, molto mossi i restanti bacini.
Meteo