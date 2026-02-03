Ritorno serie C: Virtus Femminile Marsala ancora a secco di vittorie

E’ di 3 a 0 il risultato al termine della gara tra la Pink Sport Time e la Virtus Femminile Marsala, gara di 1ª Giornata in Ritorno di Campionato Serie C Femminile Nazionale andata di scena il primo del mese di febbraio tra le mura dello Stadio Comunale di Bitetto a Bari. “Partita giocata con un piglio in più rispetto alla precedente – commenta il tecnico azzurro Valeria Anteri –. Purtroppo i limiti delle fasi offensive continuano a farsi vedere. L’1-0 agli ultimi minuti del primo tempo ha rotto un equilibrio che era durato per una frazione di gioco. Nella seconda metà di gioco purtroppo per ennesimi errori in fase difensiva abbiamo subito il ko con due reti che si potevano benissimo evitare. Siamo sempre in corsa per la salvezza visto che i risultati delle altre squadre vicine a noi non non ci hanno penalizzato quindi nulla di fatto, la classifica non si muove ed è praticamente quello che per ora ci interessa. La prossima sarà contro il Villaricca Calcio, una delle partite difficili contro un avversario che già abbiamo affrontato all’andata e che ci ha messo in seria difficoltà. Siamo speranzosi di una prestazione casalinga che ci dia qualche soddisfazione”. L’appuntamento per la 13ª giornata è fissato dunque alle 14.30 di domenica 8 febbraio presso il Municipale “Nino Lombardo Angotta”, dove le marsalesi attenderanno la formazione campana del Villaricca Calcio.