Meteo Sicilia, ci sarà una tregua dal maltempo

Dopo il maltempo di questi giorni, ci sarà una tregua in tutta la Sicilia: le previsioni per oggi sono caratterizzate da cielo parzialmente nuvoloso al mattino con le schiarite più ampie sul versante tirrenico. In queste prime ore del mattino si sono registrati 14° a Palermo, 13° a Trapani, 12° ad Agrigento, 11° a Messina, 8° a Catania e Siracusa, 7 gradi Caltanissetta e Ragusa, 5 ad Enna. Nubi a tratti compatte nel pomeriggio sul settore occidentale della regione e sull’arcipelago delle isole Egadi. Non sono previste piogge ma si intensificherà lo scirocco soprattutto sul canale di Sicilia e durante la prossima notte su tutta l’isola e sui mari. Temperature in aumento con valori massimi che potrebbero toccare i 20° nel palermitano.