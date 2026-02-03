La Federazione Italiana Vela premia gli atleti del Circolo Velico Marsala

Domenica 1° febbraio a Palermo, si sono svolte le premiazioni dei migliori velisti siciliani, saliti sul podio delle varie classi veliche, presso l’Albergo La Torre di Mondello. Sono state premiate anche le società che hanno contribuito alla promozione della vela giovanile, e nello sviluppo dell’attività sportiva, tra queste anche il Circolo Velico Marsala, nella persona del suo Presidente Andrea Baiata, che ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, una targa per i risultati ottenuti. Il Direttore Sportivo Ignazio Vitaggio ha evidenziato come il Circolo Velico Marsala, nel corso dei suoi cinquantadue anni di attività abbia sempre posto al centro della propria missione la promozione e la valorizzazione della vela in tutte le sue espressioni, con particolare attenzione ai giovani, senza trascurare il settore master. Un lavoro continuo che ha prodotto risultati significativi nelle classi Optimist, O’pen Skiff, Ilca e Vela Latina.

Di seguito l’elenco degli atleti del Circolo Velico Premiati:

Campionato Nazionale Optimist Under 12 (Coppa Primavela, Cadetti e Presidente)

Matteo Curatolo 1° Classificato Div A

Trofeo Coppa Sicilia Optimist 2025

Scaturro Marco 1° Classificato Div B

Trofeo del Comitato Optimist 2025

Scaturro Marco 1° Classificato Div B

Campionati Nazionali O’Pen Skiff 2025 – Coppa del Presidente O’Pen Skiff 2025

Virna Di Gerlando 3° Classificata Assoluta

Campionati Internazionali – Campionato Mondiale Ilca 6 Master 2025

Roberto Giacalone 3° Classificato Assoluto

Campionati Italiani – Campionato Italiano Ilca 6 Master 2025

Roberto Giacalone 3° Classificato Assoluto

Campionato Nazionale di Vela Latina 2025 – Campionato Italiano Vela Latina 2025

Pasquale Vitaggio 2° Classificato Cat Gozzi

(Equipaggio: G. Dara, G. Cudia, R. Liuzza)