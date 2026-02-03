In Sicilia il nuovo anno scolastico, che ha preso il via lunedì 15 settembre 2025, per tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Isola, si concluderà martedì 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative nella scuola dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2026. La Regione ha stabilito che, nel corso dell’anno, gli studenti siciliani frequenteranno complessivamente 206 giorni di scuola (o 205 se la festa del santo patrono locale cade in periodo scolastico).

Il calendario delle soste didattiche prevede le principali festività e pause stagionali, valide in tutta l’Isola, dopo Natale vede le vacanze di Pasqua dal 2 al 7 aprile 2026. In Sicilia non sono previste chiusure specifiche per Carnevale all’interno del calendario regionale ufficiale che va dall’8 al 15 febbraio. Un elemento particolare riguarda invece la Festa dell’Autonomia Siciliana, il 15 maggio: in questa data le lezioni non vengono sospese, ma è dedicata a momenti di approfondimento e attività legate allo Statuto regionale, alla storia e all’identità culturale della Sicilia. Le festività nazionali obbligatorie (tra cui Festa della Liberazione il 25 aprile, Festa dei Lavoratori il 1° maggio e Festa della Repubblica il 2 giugno) si inseriscono naturalmente all’interno del calendario scolastico con la normale sospensione delle attività, come previsto dalla normativa vigente. Restano comunque possibili variazioni locali nelle singole scuole, stabilite dai Consigli di Circolo o di Istituto per esigenze didattiche specifiche o per recuperare giorni nel caso di chiusure impreviste nel corso dell’anno. Con queste date, studenti, famiglie e docenti possono già pianificare l’anno scolastico tra impegni didattici, pause festive e attività culturali sul territorio.