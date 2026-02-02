Violenza contro forze dell’ordine, il consigliere marsalese Lele Pugliese (FdI): “Un attacco allo Stato”￼￼

Gli episodi di violenza che negli ultimi giorni hanno colpito le forze dell’ordine in diverse città italiane riaccendono il dibattito sul tema della sicurezza e sul rispetto delle istituzioni. Dalla sparatoria avvenuta a Milano, nella quale è rimasto coinvolto un agente di polizia, fino ai disordini registrati a Torino durante le manifestazioni di ieri, con aggressioni ai danni dei poliziotti impegnati nel mantenimento dell’ordine pubblico, il quadro che emerge è definito “gravissimo” dal consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese, esponente di Fratelli d’Italia.

Secondo Pugliese, si tratta di fatti che non possono essere minimizzati, perché “ogni attacco alle forze dell’ordine rappresenta un attacco diretto allo Stato, alle istituzioni e alla sicurezza dei cittadini“. Un concetto che il consigliere sente in modo particolarmente forte anche sul piano personale, essendo egli stesso un uomo delle istituzioni che indossa una divisa. Da qui la solidarietà espressa ai colleghi coinvolti e, più in generale, a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che svolgono quotidianamente il proprio servizio con professionalità e senso del dovere, spesso in condizioni operative difficili e con carenze di organico. Il tema della sicurezza, spiega Pugliese, ha rappresentato uno dei punti centrali del suo impegno politico a livello locale. In questi anni ha cercato di promuovere azioni concrete, come le visite ai comandi territoriali organizzate insieme al senatore della Repubblica Raul Russo, con l’obiettivo di ascoltare direttamente le criticità legate alle risorse, agli organici e alle condizioni di lavoro delle forze dell’ordine.

Un altro fronte su cui il consigliere ha concentrato la propria attività è quello della prevenzione e della sensibilizzazione, in particolare nei confronti dei giovani. Attraverso iniziative che uniscono sport e legalità, l’intento è stato quello di avvicinare i ragazzi ai valori del rispetto delle regole e di far conoscere anche le opportunità offerte dall’arruolamento nelle forze armate e di polizia. Pugliese ribadisce inoltre che la sicurezza deve essere considerata un diritto fondamentale dei cittadini e che la presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio è essenziale, soprattutto nei contesti urbani dove il disagio sociale e la criminalità possono trovare terreno fertile in assenza di presidi adeguati. Un discorso che riguarda anche Marsala, dove episodi di violenza e criminalità stanno alimentando preoccupazione tra la popolazione e rendono necessario, a suo avviso, un rafforzamento del controllo del territorio e un sostegno concreto a chi garantisce quotidianamente l’ordine pubblico. “La sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano”, sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia, che richiama la necessità di investimenti, rispetto per le istituzioni e di una collaborazione forte tra Stato, enti locali e comunità. Un percorso che, conclude, deve essere portato avanti con responsabilità e spirito costruttivo, affinché episodi come quelli avvenuti a Milano e Torino restino eccezioni da condannare con fermezza e non diventino una pericolosa normalità.