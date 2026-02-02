“Giocattoli in movimento” a Erice: nuova donazione alla chiesa Madonna di Fatima

Si è svolta questo pomeriggio, presso il salone parrocchiale della chiesa Madonna di Fatima di Erice Casa Santa, una prima consegna dei giocattoli raccolti dal gruppo territoriale del M5S di Trapani, nell’ambito dell’iniziativa “Giocattoli in movimento”. I doni sono stati affidati al parroco, don Antonino Gerbino, e diverranno patrimonio condiviso della comunità parrocchiale e delle attività ludiche dei più piccoli.

L’iniziativa si inserisce in un percorso ormai consolidato del Movimento che, come afferma la deputata regionale Cristina Ciminnisi, «unisce solidarietà e attenzione all’ambiente, valorizzando il riuso come gesto concreto e quotidiano».

«Giocattoli in movimento – continua la deputata – non è solo una raccolta solidale, ma un messaggio culturale chiaro. Riusare, invece di buttare, significa avere rispetto per l’ambiente e allo stesso tempo prendersi cura degli altri; è un gesto semplice che parla ai grandi e ai bambini. Credo che la politica debba dare l’esempio, promuovendo buone pratiche. Continueremo su questa strada perché dare una seconda vita a un giocattolo significa regalare un sorriso e costruire, passo dopo passo, una comunità più attenta e più unita».