Canone Rai 2026, scade il termine per chiedere l’esenzione

Anche nel 2026 i cittadini italiani sono tenuti al pagamento del Canone Rai, fissato quest’anno nuovamente a 90 euro, dopo che negli anni precedenti era stato ridotto a 70 euro. Nonostante i tentativi del governo di confermare un taglio di 20 euro, alla fine la tassa resta invariata rispetto al 2025. Il pagamento continuerà ad essere addebitato nella bolletta dell’energia elettrica, con rateizzazione durante l’anno, ma è prevista la possibilità di esonero per alcune categorie di contribuenti. Chi non possiede un televisore ha tempo fino ad oggi, 2 febbraio 2026, per inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione e evitare l’addebito sulla bolletta per tutto l’anno. Per il secondo semestre dell’anno, invece, è possibile richiedere l’esonero dal 3 febbraio al 30 giugno 2026. La dichiarazione deve essere presentata dai titolari di utenza elettrica per uso domestico e vale per tutta la famiglia anagrafica: nessuno deve possedere un apparecchio televisivo. Anche gli eredi di persone decedute devono inviare la dichiarazione se l’utenza elettrica è ancora intestata al defunto.

l modello può essere trasmesso:

tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate;

attraverso intermediari abilitati come Caf o professionisti;

via PEC , con firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

, con firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it; in forma cartacea tramite plico raccomandato senza busta all’Ufficio Canone TV – Casella Postale 22, Torino, allegando copia di un documento di identità valido.

Sono esentati dal pagamento:

cittadini over 75 con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro;

agenti diplomatici e funzionari consolari (secondo le Convenzioni di Vienna);

funzionari di organizzazioni internazionali secondo gli accordi specifici;

militari e personale civile non italiano appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Per gli over 75, l’esenzione si applica all’intero anno se il compimento dell’età avviene entro il 31 gennaio; se invece il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’agevolazione riguarda il secondo semestre. Chi mantiene i requisiti può continuare a usufruire dell’esenzione negli anni successivi senza dover presentare nuovamente la dichiarazione; in caso contrario, occorre comunicare la variazione.

Chi ha subito addebiti non dovuti negli anni precedenti può inoltre richiedere il rimborso. Le richieste di esonero o di restituzione possono essere inviate tramite posta raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate o via PEC, con firma digitale, secondo le modalità sopra indicate.