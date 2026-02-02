Basket: sconfitta per la Virtus Basket sul parquet della Cestistica Gioiese

Sconfitta per l’Automondo Virtus Trapani sul parquet della Cestistica Gioiese con il punteggio di 84-66. I trapanesi si presentavano all’appuntamento già certi del terzo posto in classifica, piazzamento che vale la qualificazione alla Poule Promozione, al via dalla prossima settimana. Il match ha rappresentato soprattutto un’occasione per ruotare gli uomini a disposizione e distribuire minuti in vista della seconda fase del torneo. Una gara quasi sempre rincorsa dai gialloblù, ma che ha comunque offerto segnali incoraggianti. Ne è prova il quarto periodo, quando Trapani è riuscita a risalire fino al -10, partendo da un’ottima intensità difensiva. Elementi che potranno tornare utili nonostante il ko finale.

Nel Primo Quarto avvio in equilibrio con Keita e Mazzarella a guidare i padroni di casa, con le risposte di Gentile dalla lunga distanza. Al canestro di Vita replica Miculis dalla lunetta. Le triple del rientrante Svoboda e di Mazzarella fissano il punteggio sul 15-12 a metà periodo. Costadura prova a tenere Trapani in scia, ma Seslija colpisce prima dall’arco e poi da sotto per il 22-16. È ancora Vita a chiudere il quarto sul 24-16. Nel Secondo Quarto Miculis e Lorenzo Genovese vanno a segno, ma Intini respinge i tentativi di rimonta trapanesi. Costadura trova il canestro, mentre Seslija è preciso dalla lunetta. Lorenzo Genovese continua a colpire e anche Cirobisi si iscrive a referto. Le triple di Russo e Intini, intervallate dal gioco interno di Keita, permettono ai padroni di casa di allungare sul 37-27 (15’). Vita, Keita e ancora Russo continuano a punire la difesa gialloblù, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul 49-28.

Nel Terzo Quarto fase di gioco più aperta, con gli attacchi a prevalere sulle difese. Miculis segna con continuità, ma la tripla di Mazzarella spinge Trapani a chiamare time-out sul 63-38 (25’). Il gioco da tre punti di Miculis, unito alle penetrazioni di Rizzo e Lamia, riavvicina i gialloblù fino al 63-45 (27’). Dopo il minuto di sospensione della Gioiese, Diop realizza da sotto, mentre Rizzo e Lorenzo Genovese colpiscono dall’arco. Il quarto si chiude sul 68-51, con Russo che fa 1/2 dalla lunetta. Nel Quarto Quarto Lorenzo Genovese continua a trovare il bersaglio dalla lunga distanza, imitato da Cirobisi per il 72-57 (34’). Trapani prova a ricucire ulteriormente con Miculis, autore di quattro punti consecutivi che costringono la Cestistica Gioiese al time-out sul 72-61 (36’). Mazzarella sblocca i padroni di casa, ma Lorenzo Genovese firma la tripla del -10. La reazione della Gioiese è però immediata. Mazzarella realizza cinque punti in fila, spegnendo definitivamente le speranze di rimonta. Il match si chiude sull’84-66 finale.

Paolo Poma, assistant coach dell’Automondo Virtus Trapani, ha dichiarato: “Buona la risposta mostrata nell’ultimo quarto da parte dei nostri giocatori. Ci aspettavamo un avvio così intenso da parte loro, perché sono una squadra che parte sempre con grande ritmo. Siamo stati però bravi a mantenere l’equilibrio. A metà del secondo periodo abbiamo sofferto la loro velocità e affrettato alcune conclusioni, con il divario che si è progressivamente ampliato. Abbiamo chiesto una reazione ai ragazzi e la risposta è arrivata. Tutti hanno dato un segnale positivo, lottando fino alla fine nonostante le assenze per le condizioni non ottimali di Pace e Frisella. Affrontavamo una squadra ricca di ambizioni e vincere qui non era semplice per nessuno. Ora torneremo in palestra per lavorare al meglio in vista della seconda fase”.