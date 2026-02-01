Passo falso del Trapani Calcio in casa, vince Altamura

Il Trapani Calcio incassa una sconfitta interna che pesa in classifica e riporta l’incubo playout a distanza ravvicinata. Al “Provinciale”, in una giornata di pioggia e di contestazione alla società e ad Antonini dagli spalti, i granata cedono di misura all’Altamura, che si impone per 1-0 grazie a una rapida ripartenza sfruttata nel finale del primo tempo. La squadra di Aronica, rinnovata dopo le recenti cessioni e l’inserimento di diversi giovani, gioca una gara ordinata e propositiva, mantenendo spesso il possesso del pallone e creando diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare.

Le migliori opportunità arrivano con Stauciuc e Benedetti nella prima frazione, prima che l’Altamura colpisca al 38’ con Curcio, bravo a finalizzare un assist di Rosafio. Nella ripresa il Trapani aumenta la pressione e va più volte vicino al pareggio, che arriva all’82’ con un colpo di testa di Kirwan, annullato però per un fallo in attacco dopo la verifica al Fvs. Nei minuti di recupero l’assalto finale non produce effetti, anche per le parate dell’ex granata Alastra. Il Trapani resta così fermo a quota 25 punti, con la zona playout distante appena due lunghezze.