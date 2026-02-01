Pugni e morsi dopo una separazione, condannati i suoceri

Contrasti familiari nati dopo la separazione del figlio sono degenerati in un violento episodio ai danni dell’ex nuora e dell’ex consuocera. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, ha inflitto una condanna a dieci mesi di reclusione a un uomo di 75 anni residente a Raffadali e a sei mesi alla moglie, 56 anni. I fatti risalgono al 23 dicembre 2021. Nel corso di un acceso confronto tra le due famiglie, il pensionato avrebbe prima proferito offese e minacce nei confronti della consuocera, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo le avrebbe stretto le mani al collo, colpendola con un pugno al volto e con alcuni calci, causandole lesioni di natura cranica e addominale.

L’ex nuora sarebbe invece stata afferrata per il cappuccio della giacca e scaraventata a terra, mentre la moglie del settantacinquenne avrebbe morso alla mano la consuocera nel corso della colluttazione. Le due donne, entrambe originarie di Aragona e assistite dagli avvocati Daniele Re e Salvatore Di Sciacca, si sono costituite parte civile nel processo. I coniugi imputati, difesi dall’avvocato Aldo Virone, sono stati inoltre condannati al risarcimento dei danni.