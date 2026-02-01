Pallamano: vittoria in trasferta per Erice che piega 33 a 15 il Leno

Vittoria nell’ostico campo di Leno per l’Handball Erice che si impone 15 a 33. Continua quindi il percorso vincente nel Campionato Italiano di Serie A1 di pallamano femminile. Parziale fondamentale ad inizio gara: un 7 a 0 che indirizza immediatamente la partita. Per Leno c’è poco da fare contro una Erice costante per tutti i 60 minuti di gioco. Con questa vittoria, le Arpie continuano a rimanere in testa alla classifica. Erice inizia benissimo con 4 reti in appena 4 minuti portandosi subito avanti. Le Arpie sono coese: segnano tutte e insistono con Bernabei, sesta giocatrice diversa a realizzare. Leno si sblocca ma le giocatrici di Tronelli trovano il gol di 8 a 1 grazie ad Ahanda. Bernabei segna in contropiede, Manojlovic mette un bel pallonetto. Faig risponde con due reti per Leno. Dalle Crode approfitta di un contropiede, Iacovello lancia per Pessoa che fa il +8. Terzo assist di Iacovello che trova Bernabei al 18’. Manojlovic segna altre due reti e il primo tempo termina sul 5 a 16 per le Arpie. Ahanda apre le danze della ripresa con le Arpie stabilmente in controllo. Cozzi realizza il pallonetto dall’angolo, Losio ne approfitta ed Erice raggiunge il 6 a 20. Anche Macarena Gandulfo si iscrive a referto con la seconda parte della gara totalmente in mano alle Arpie. Manojlovic sigla il + 17. Tarbuch sigla 3 reti e la gara si conclude sul 15 a 33. Prossimo impegno sabato 7 febbraio alle ore 18, contro Salerno, gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A1.