Pallamano Trapani: conquistato il derby contro il Marsala

Si tratta della sesta vittoria consecutiva per il Campionato di A2 femminile di pallamano. L’Handball Trapani conquista il derby contro il Marsala tra le mura amiche del PalaCardella. Una vittoria di 39 reti frutto di una gara sempre avanti. La formazione diretta da Luca Vitale Alvarez rafforza la propria leadership nel girone F. Trapani inizia bene con un parziale di 4 a 0 nei primi 5 minuti mezzo. Il timeout di Marsala non cambia il trend con le granata stabilmente in vantaggio volando sul 7 a 0 grazie a Di Prisco, Borodai e Marino. Tania Marino insiste e sigla il 12 a 0. Lusarreta e Lazea continuano a banchettare, Maria Rallo, invece, sigla la prima rete per Marsala: 17 a 1. I contropiedi di Trapani sono letali: il primo tempo finisce 22 a 1. Trapani riparte da dove aveva lasciato: 3 contropiedi e 3 reti. Podariu ne realizza 3 di seguito, Borodai segna il 30 a 1. Laudicina sigla il secondo gol di Marsala sfruttando un sette metri. Stellato, Borodai e Contino portano nuovo fieno in cascina. Volpe trova uno squillo ma è notte fonda per Marsala contro questo Trapani. Tania Marino sfrutta al meglio i metri liberi a disposizione, Trapani avanza sul 39 a 3 quando il cronometro dice 15 minuti nel secondo tempo. Gli ultimi minuti sono garbage time e Trapani chiude agevolmente la pratica con un solido 47 a 8. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18, si terrà il prossimo impegno contro Mattroina in trasferta, valevole per la 7ª giornata di campionato.

Micaela Lusarreta, terzino dell’Handball Trapani afferma: “È stata una partita a senso unico, e la vittoria nasce dal lavoro che abbiamo fatto durante tutta la settimana. Ci siamo allenate tanto, tra palestra, palazzetto e sessioni con l’Under 18. Corriamo ogni giorno, lavoriamo sulle transizioni e cerchiamo sempre di prendere le decisioni migliori in campo. Questo ci ha permesso di portare a casa i due punti. Il nostro gioco veloce e la difesa ad altissima intensità fanno la differenza. È il frutto del lavoro quotidiano con tutto staff. Anarchis, Lucas, Laura, Noemi: ci spingono sempre a correre fino all’ultima palla, che si vinca di uno, di quattro o — come oggi — con un margine molto ampio. Non dobbiamo mai mollare e non ci fermiamo mai. L’obiettivo è arrivare in Serie A, e secondo me ci siamo. Tutte abbiamo la stessa mentalità, la stessa grinta, lo stesso spirito. Diamo tutto, sempre, e portiamo questa maglia il più in alto possibile”.

Irina Podariu, pivot, dichiara: “La partita di questa sera, vinta 47-8 contro Marsala, ci ha permesso comunque di mantenere alta l’intensità. Ci alleniamo tanto e cerchiamo sempre di restare concentrate, senza perdere di vista il nostro obiettivo: salire di categoria. Anche quando il risultato è ampio, per noi queste gare ci aiutano a crescere e a progredire. Marsala è una squadra giovane, costruita per far fare esperienza alle ragazze, mentre noi abbiamo un obiettivo diverso e più ambizioso. Secondo me c’è sempre qualcosa da migliorare, ma abbiamo tempo e gli allenamenti ci permettono di lavorare su ogni dettaglio. Oggi abbiamo dimostrato di saper mantenere alta la concentrazione, come ha sottolineato anche il nostro allenatore, ma cerchiamo sempre quel qualcosa in più per fare meglio. Sono tanti anni che vivo tra Trapani ed Erice e alle ragazze più giovani, che arrivano dalle giovanili e iniziano a trovare spazio, dico sempre di non abbattersi mai. Ci sono momenti in cui ci si sente giù o non all’altezza, ma è proprio lì che bisogna reagire e lavorare ancora di più. Siamo una squadra molto unita e ci sosteniamo a vicenda per crescere insieme”.