Il Marsala 1912, che in settimana ha fatto i conti con l’esonero di Mister Filippo Chinnici e con l’arrivo di Giovanni Ignoffo, ha vinto in casa al Municipale “Nino Lombardo Angotta” contro il Don Carlo Lauri Misilmeri per 2 a 0. Alla 20ª giornata di Campionato d’Eccellenza, Girone A, gli azzurri hanno ritrovato lucidità non mancando all’appuntamento interno davanti al proprio pubblico e chiudendo in due tempi la partita. Nel primo tempo infatti, la prima rete è di Mattaliano al 27′, mentre bisognerà attendere il 35′ della ripresa per il 2 a 0 messo a segno da Gino Giardina ancora una volta in grande spolvero con una punizione killer. Tre punti preziosi per continuare la corsa al secondo posto in classifica, con 39 punti, anche perchè il Licata con i suoi +8 punti, sembra in ‘volata’. Ma il Marsala di Angelo Casa può sempre sperare nei play off.