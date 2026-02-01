Marsala Futsal: orgoglio e un punto sul campo della Gear Piazza Armerina￼

Finisce con un pari indolore, soprattutto per la classifica, la gara tra la Gear Piazza Armerina e il Marsala Futsal 2012 – valida come 13ª giornata di Campionato serie A2 Girone D – che è sceso in campo con tutta l’intenzione, non facile, di riscattare lo 0 a 8 dell’andata sul parquet lilybetano. I tre punti non ci sono stati, ma il 2 a 2 ha comunque ridato dignità agli azzurri dopo il periodo difficile nel pre-Tutilo ormai superato. Il Marsala così si porta a -4 dal Messina che ospiterà al Palasancarlo sabato prossimo e a 24 punti proprio come la Gear, lasciando a -2 il Futsal Mazara.

Primo tempo_ La Gear ha dimostrato grande qualità nel fraseggio, riuscendo spesso a risalire il campo con ordine e a presentarsi con continuità nell’area azzurra per tutto il match. Nella prima frazione di gioco ha imposto un pressing molto alto e avendo la meglio all’8’ con Cave che ha battuto Vallarelli. Il Marsala dal suo canto, ha impostato bene il gioco, nonostante la Gear abbia recuperato rapidamente molti palloni dopo le ripartenze degli ospiti, i lilybetani hanno saputo dare testa ai padroni di casa pareggiando all’11’ con il ‘furetto’ De Bartoli che riesce a filtrare veloce la difesa. Due minuti dopo però, è ancora la Gear a rimontare ancora con Cave, nonostante il Marsala abbia avuto varie occasioni per ristabilire il pari.

Secondo tempo_ Alla ripresa i piazzesi hanno colpito due legni andando vicinissimi al goal. Ma è qui che il Marsala ha raccolto le energie per risalire creando diverse occasioni per sbloccare il risultato. E lo fa subito, al 2’, con bomber Barroso. Peccato per la stoccata finale che poteva far male ai padroni di casa ma che non c’è stata. Il 2 a 2 può essere considerato equilibrato, rispecchiando l’andamento della gara.