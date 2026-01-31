La Regione siciliana attiva un conto corrente per donare alle popolazioni colpite dal ciclone Harry

La Regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato per raccogliere donazioni destinate alle popolazioni colpite dal ciclone Harry, l’ondata di maltempo che ha causato ingenti danni lungo la fascia orientale dell’isola. La misura, promossa dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, consente a chiunque voglia contribuire alla gestione dell’emergenza e ai primi interventi di soccorso di effettuare versamenti tramite bonifico bancario. I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere concretamente le comunità e le famiglie colpite dagli eventi meteorologici estremi. Le coordinate bancarie per le donazioni sono le seguenti:

IBAN: IT18 B 02008 04625 000105458608

IT18 B 02008 04625 000105458608 Istituto bancario: UniCredit

UniCredit Intestatario: Regione Siciliana – Protezione Civile

Regione Siciliana – Protezione Civile Causale obbligatoria: Donazione emergenza ciclone Harry

Le istituzioni raccomandano di inserire correttamente la causale per garantire che le somme versate vengano destinate specificamente all’emergenza in corso. Anche un piccolo contributo può fare la differenza nel supportare le comunità siciliane colpite dal ciclone. Parallelamente alla raccolta fondi, la Regione ha pubblicato un avviso rivolto alle imprese agricole che hanno subito danni. Le aziende interessate possono segnalare i danni subiti entro il 15 febbraio, per avviare le procedure necessarie all’accesso agli strumenti di aiuto e contributo per il ripristino delle attività produttive. Le iniziative si inseriscono in un più ampio quadro di interventi regionali per fronteggiare l’emergenza maltempo, che comprendono anche misure di sostegno alle imprese e alle comunità colpite dai fenomeni climatici estremi.