Taekwondo Mazara: Daria Pugliese vince in Europa

Daria Pugliese, classe 2014, allenata dal Maestro Gabriele Angileri dell’Asd scuola Taekwondo di Mazara del Vallo, a spiccare per le sue abilità da combattente conquistando la medaglia d’oro, ma stavolta in Europa. Il 24 gennaio si è svolto a Zagabria in Croazia il torneo Europeo Open di livello E3 “Zapresic Noble” che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti delle classi Cadetti e Juniores provenienti da tutta Europa. Daria Pugliese si trova a competere in una nuova classe di età quella dei Cadetti è per la prima volta con le cinture nere. La sua finale prevede lo scontro con un’avversaria di tutto rispetto, Sara Filipovic, un anno più grande, atleta della Nazionale Serba, al quarto posto del Ranking Europeo con un palmarès di esperienze internazionali di tutto rispetto. La Filipovic infatti ha partecipato nel2025 ai campionati mondiali, europei, gran prix finals e diversi open.

Il Maestro Angileri diachiara: “Sulla carta siamo sconfitti, ma siamo coscienti che gli incontri si vincono sul tatami. Dopo aver terminato il primo round con una sconfitta per 9 a 8 Daria torna all’angolo e scaricata la tensione e messo a punto la strategia è tornata in campo mettendo in scena due round di altissimo livello in cui sconfigge l’Atleta Serba piazzandosi sul gradino più alto del podio. È un inizio Incredibile! Questo dimostra che il lavoro fatto finora è un lavoro di qualità e di alto livello. Ci aspettiamo ottimi risultati sia per Daria che per i suoi compagni di squadra. Non ha brillato soltanto Daria ma tutta la squadra e Mazara del Vallo”.