Il Prefetto decide per il rinvio della gara tra Catania-Trapani

Questa mattina il Prefetto di Catania, ha comunicato alla società etnea e al Trapani Calcio che la gara in programma allo Stadio “Angelo Massimino”, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo venerdì 6 febbraio alle ore 20.30 – valida come 22ª giornata di serie C – sarà rinviata a data da destinarsi. A breve ci sarà una nuova data. La causa potrebbe essere di motivi di ordine pubblico e di sicurezza che verrebbero messe a dura prova da uno scontro come quello tra Catania e Trapani che oltre ad essere un derby, vede la società granata in una posizione molto difficile dopo le vicende economiche e delle conseguenti penalizzazioni.