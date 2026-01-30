Maltempo anche nel week end in Sicilia: pioggia e vento su tutta l’isola

L’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia non accenna a interrompersi e si estenderà anche al fine settimana. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino aggiornato per sabato 31 gennaio che prevede ancora pioggia e vento in tutte le province siciliane. In particolare, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico Nord-Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali ed occidentali e versante tirrenico Nord-Est, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, sulle restanti zone, con

quantitativi cumulati generalmente deboli.

I venti saranno tendenti a forti settentrionali dalla serata con rinforzi su zone ioniche e occidentali. Agitati o molto mossi i mari, mentre le temperature saranno stazionarie.