Esami di Maturità: pubblicate le materie della seconda prova

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato il decreto con le discipline oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame e le 4 discipline oggetto del colloquio per ogni indirizzo. Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova quelle affidate ai commissari esterni e le 4 discipline oggetto del colloquio è disponibile un apposito motore di ricerca: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/. Qui il decreto: https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-13-del-29-gennaio-2026

Seconda prova Licei

Per i Licei, le materie scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Seconda prova istituti tecnici

Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Quando si svolgeranno gli esami di Maturità

Ricordiamo che la prima prova scritta si svolgerà giovedì 18 giugno ore 8.30, mentre la seconda prova scritta sarà venerdì 19 giugno ore 8.30, il colloquio dopo la correzione delle prove scritte. L’esame verifica conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. Tiene conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico, della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, di quelle maturate nell’ambito dell’educazione civica e in altre attività coerenti con il percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.