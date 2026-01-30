Il Comune di Marsala vuole affidare la gestione della Palestra “Fortunato Bellina”

Ha avuto diverse problematiche negli anni, soprattutto dovute ad infiltrazioni di acqua piovana all’interno dell’impianto. Poi pare che i problemi siano stati risolti, ma la Palestra “Fortunato Bellina” è rimasta orfana delle società che prima ne avevano la gestione per poi ‘trasferirsi’ nel vicino Palasport. Ora, con un provvedimento dirigenziale, è stata avviata la procedura per affidare la gestione della Palestra di via degli Atleti. Di fatto, si dà seguito all’atto di indirizzo che la Giunta Grillo aveva deliberato nei giorni scorsi, volto a tracciare le linee guida per l’affidamento dell’impianto che ha finalità di promozione dello sport a tutti i livelli.

In tal senso, la “Fortunato Bellina” rappresentava un punto di riferimento per numerose associazioni e gruppi sportivi locali che la utilizzano per lo svolgimento di attività continuative rivolte alla cittadinanza, favorendo altresì l’aggregazione intergenerazionale, l’integrazione socioculturale e, in definitiva, il miglioramento della qualità della vita. Di tutto ciò si è tenuto conto nel predisporre l’Avviso Pubblico con il quale si rende nota la volontà dell’Amministrazione comunale di affidare la gestione dell’impianto adiacente lo Stadio Municipale, assegnando il termine del prossimo 28 febbraio entro il quale Enti, Associazioni, Cooperative e Società operanti in ambito sportivo possono presentare istanza di partecipazione. Requisiti e modalità di partecipazione sono indicati nell’Avviso, online alla pagina https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01116