Oltre 10 milioni per le scuole siciliane, fondi anche per il “Capuana” di Vita

giovedì 29 Gennaio 2026 - 12:45

L’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con oltre 10 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 per rendere le scuole siciliane più sicure, accessibili e funzionali, favorendo anche la didattica digitale e a distanza. Gli interventi riguardano undici Comuni della Sicilia e interessano istituti scolastici situati nelle province di Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Trapani.Con questo ulteriore intervento – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – il governo Schifani continua a investire per migliorare la qualità degli ambienti scolastici che studenti e insegnanti vivono quotidianamente e conferma un impegno concreto per rendere le nostre scuole più sicure, inclusive e moderne, capaci di rispondere alle esigenze didattiche e formative. Il valore dei progetti finanziati supera i 10 milioni di euro di fondi comunitari dedicati a questo tipo di interventi, ma aggiungeremo anche le somme residue così da finanziarli per intero”.

Infine, in provincia di Trapani, è previsto l’adeguamento sismico della scuola primaria “Luigi Capuana” nel comune di Vita, per un importo di 1,3 milioni di euro. Il decreto, con l’elenco dei progetti approvati, è stato pubblicato nel sito della Regione Siciliana ed è disponibile a questo link.

