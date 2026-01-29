Persiste il maltempo in Sicilia, venerdì allerta gialla nella fascia settentrionale dell’isola

Ancora allerta gialla con pioggia e forte vento nella fascia nord occidentale della Sicilia. Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando l’isola, stavolta soprattutto nella fascia settentrionale, da Marsala fino a Messina. L’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale prevede, per la giornata di venerdì 30 gennaio, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi

cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici. I venti saranno tendenti a localmente forti nord-occidentali. Da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia; molto mossi il resto del Tirreno e lo Ionio meridionale