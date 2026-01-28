Incremento quote rosa enti locali, Miccichè: “Voto sì, ma criterio deve restare il merito”

L’onorevole Miccichè dice sì alle cosiddette quote rosa nei Comuni. Ma chiarisce il punto. “Ogni legislatura si riapre puntualmente il dibattito sulle cosiddette quote rosa nei Comuni, con percentuali che vengono progressivamente innalzate. Non ho alcuna preclusione sui numeri: se il merito lo giustifica, anche un esecutivo composto per l’80% da donne per me è assolutamente legittimo”. Lo afferma il deputato regionale Gianfranco Miccichè, intervenendo sul provvedimento chiamato al voto dell’Ars, che prevede l’incremento delle quote di genere negli Enti Locali. “Il punto centrale, tuttavia, non è la percentuale – prosegue Miccichè – ma il merito. È vero che in politica gli uomini sono numericamente prevalenti. Però è altrettanto vero che spesso risultano più disponibili o più esperti dei meccanismi della politica. Questo, però, non significa affatto che siano migliori. Continuare a intervenire solo sulle quote rischia anzi di essere controproducente, perché può far apparire le donne come una categoria da tutelare, anziché come una classe dirigente selezionata per competenza, capacità e visione”. “Per queste ragioni – conclude l’on. Miccichè – voterò a favore della norma, auspicando però che il tema non venga riproposto ciclicamente con nuovi aumenti percentuali a ogni legislatura. L’obiettivo deve essere costruire una politica fondata sul valore delle persone, non su automatismi numerici”.