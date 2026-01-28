Basket: accolto il ricorso della Virtus Trapani, vittoria a tavolino contro Cus Palermo

La Automondo Virtus Trapani accoglie con soddisfazione una decisione che ristabilisce la corretta applicazione delle norme federali e tutela i principi di sicurezza, regolarità sportiva e uguaglianza competitiva. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale Sicilia ha accolto il reclamo presentato dalla Automondo Virtus Trapani, annullando la decisione del Giudice Sportivo Regionale che aveva disposto la ripetizione della gara del campionato di Serie C maschile contro il Cus Palermo, disputata il 17 gennaio 2026 al PalaCus di Palermo e interrotta anzitempo. Secondo la Corte, l’interruzione definitiva dell’incontro non è riconducibile a una causa esterna estranea alla responsabilità del Cus Palermo, ma a gravi problemi di ordine pubblico verificatisi all’interno dell’impianto di gioco, la cui sicurezza deve essere garantita dallo stesso club ospitante.

Per tali motivazioni, la Corte ha disposto l’omologazione della gara con il risultato di 0–20 a favore della Virtus Trapani. Grazie a questo esito, la Automondo Virtus Trapani conquista aritmeticamente l’accesso alla Poule Promozione del campionato di Serie C con una giornata di anticipo rispetto alla conclusione della prima fase. La società ringrazia il proprio legale Enrico Cassì, per il lavoro svolto e rinnova l’auspicio che episodi di violenza e intimidazione non trovino mai spazio nello sport.