Niscemi, Schlein sul posto: “Fondi insufficienti, si usi il miliardo del Ponte sullo Stretto”. VIDEO

Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, si è recata stamani a Niscemi (Caltanissetta) per una visita sul posto, dopo la frana che ha costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone e ha reso inagibili numerosi edifici. “Il nostro pensiero e la nostra solidarietà vanno a tutti i territori colpiti negli ultimi giorni dal ciclone Harry: dalla Sicilia alla Calabria, fino alla Sardegna”, ha dichiarato l’onorevole, sottolineando come l’entità dei danni, stimati in circa 2 miliardi di euro, hanno ricevuto una copertura insufficiente di 100 milioni da parte del Governo. “È necessario individuare tutte le risorse utili per garantire risposte rapide e concrete alle comunità colpite”, ha affermato, ricordando la proposta del PD di destinare un miliardo di euro, inizialmente previsto per il progetto del Ponte sullo Stretto ma non utilizzabile nel 2026 a causa del blocco della Corte dei Conti, agli interventi di emergenza.

“Come Partito democratico siamo pronti a fare la nostra parte per assicurare il massimo sostegno a questo territorio – ha aggiunto – chiedendo che la situazione di Niscemi venga affrontata tenendo conto delle sue specifiche criticità”. La segretaria Elly Schlein ha poi richiamato la necessità di una visione di lungo periodo: «Serve fare molto di più per la difesa del territorio, con un grande piano strutturale». Infine, ha ribadito la richiesta di sospendere tributi e imposte per cittadini e imprese coinvolti, ricordando che il ciclone ha colpito duramente attività economiche, lavoratori fermi e aziende agricole che hanno subito danni rilevanti.

