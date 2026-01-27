Marsala, liste e consiglieri a sostegno di Grillo: “c’è l’impegno delle forze politiche nazionali”

Elencate una serie di iniziative per arrivare compatti alle elezioni amministrative.

Le liste che fanno capo al movimento Liberi, Lilibeo Viva, Città Territorio ed ai consiglieri comunali Ferrantelli e Di Girolamo, a seguito di un incontro avvenuto ieri sera lunedì 26 gennaio “…confermano la propria adesione alla candidatura di Massimo Grillo quale punto di riferimento autorevole per la costruzione di un ambizioso progetto amministrativo nel solco del processo di rigenerazione urbana già in essere e che Marsala attendeva da decenni.

La nostra scelta – affermano in una nota – nasce dalla consapevolezza del lavoro svolto in questi anni, dei risultati già conseguiti e della visione di sviluppo che intendiamo condividere e rafforzare insieme ai cittadini e a tutte le forze responsabili del centrodestra”. I sottoscrittori della nota dichiarano di accogliere con particolare apprezzamento l’impegno di quanti stanno lavorando all’unità del centrodestra quale valore imprescindibile non solo per vincere, ma soprattutto per governare con stabilità, responsabilità e credibilità.



“La guida di Massimo Grillo, inserita in un percorso rinnovato e maggiormente strutturato, rappresenta la soluzione più adeguata per garantire che i 5 anni a venire saranno forieri di nuovi importanti successi per Marsala. Una leadership che si fonda sui risultati raggiunti, ma che si apre con convinzione a un clima nuovo: inclusivo, partecipato, condiviso e orientato alla corresponsabilità”.

I movimenti e i consiglieri affermano di avere ricevuto un ruolo di garanzia da parte dei partiti nazionali del centrodestra, chiamati a sostenere e accompagnare la costruzione di una coalizione ampia, affidabile e politicamente solida.



“La presenza e l’impegno diretto delle forze politiche nazionali assicurano un quadro stabile per tutti i potenziali alleati, compresi i consiglieri che in passato hanno avuto posizioni legittimamente distanti o critiche, e che oggi possono ritrovarsi in un equilibrio politico sorretto da programmi e garanzie condivise”.



Le liste che sostengono il sindaco uscente individuano quello che definiscono un metodo chiaro e partecipato, fondato su: “Costruzione condivisa del programma, attraverso tavoli tematici che coinvolgano partiti, liste civiche, competenze professionali e rappresentanze sociali della città. Assunzione di responsabilità dei partiti nazionali, chiamati a garantire continuità politica, visione strategica e coerenza del percorso comune. Impegno a evitare personalismi e soluzioni improvvisate, mettendo al centro esclusivamente il merito delle proposte e le esigenze della città. Apertura inclusiva a tutti i soggetti che condividono il progetto di una coalizione moderna, radicata e capace di governare con credibilità”.

Manuela Cellura, Ignazio Bilardello, Cipriano Sciacca, Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo