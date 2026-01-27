E’ ufficiale: Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore del Marsala 1912

La SSD Marsala 1912 ha svelato il nuovo allenatore dopo l’esonero di Mister Filippo Chinnici in seguito alla sconfitta rimediata sul campo di Bagheria. La prima squadra – le notizie si rincorrevano già da ieri sera – Giovanni Ignoffo ex calciatore di Palermo, Marsala, Napoli che ha molta esperienza in panchina. Il presidente Angelo Casa e tutto il club azzurro augurano al nuovo tecnico e al suo staff “… un buon lavoro, nella convinzione che il loro contributo possa dare nuova energia e ambizione al percorso sportivo della squadra”. Ignoffo guiderà la squadra da subito, in vista della prossima gara di Eccellenza di domenica 1° febbraio, alle ore 15, contro il Don Carlo Lauri Misilmeri in casa al Municipale “Nino Lombardo Angotta”.