Ore calde per la panchina del Marsala 1912: potrebbe arrivare Ignoffo

E’ stato un colpo da incassare l’esonero di Mister Filippo Chinnici dalla panchina del Marsala 1912. Ma alcuni passi falsi e la sconfitta nell’ultima gara a Bagheria, hanno portato il Presidente Angelo Casa e la dirigenza a decidere per l’esonero dell’ex allenatore del San Giorgio La Piana che aveva sposato il progetto prima dell’inizio della stagione. Adesso c’è un nome che gira dalle scorse ore. Quello di Giovanni Ignoffo, 48 anni, ex difensore del Palermo, Ignoffo ha giocato una stagione anche nel Marsala, nel 2000, e persino nel nuovo Napoli di De Laurentiis che ripartì dalla C1, costruendo negli anni una carriera da allenatore solida e articolata, guidando diverse piazze tra professionismo e dilettanti. Tra le esperienze più significative quelle sulle panchine di Avellino, Chieti e Ragusa, club con cui ha maturato competenze importanti sia sul piano tattico che gestionale. Vanta anche 4 presenze nella Nazionale Under 18 che allora vedeva tra le fila anche nomi come Totti e Buffon. Insomma ore calde in casa azzurra, ma sembra che Ignoffo sia il prescelto.