Bocce, la Sicilia sul podio della gara nazionale di San Vito Lo Capo

Il “Trofeo San Vito Lo Capo in rosa”, gara nazionale femminile organizzata dalla società locale con il sostegno del Comitato Regionale FIB Sicilia, è andata in scena una gara spettacolare con sedici atlete di categoria A e B (le migliori d’Italia) a darsi battaglia sulle corsie dei bocciodromi di San Vito Lo Capo e non solo. Manifestazione che ha visto la presenza del Presidente FIB Roverto Favre, di tutte le società siciliane per tracciare le linee guida del 2026, del Presidente FIB Sicilia Nicolò Pecorella e del Consigliere Federale Antonella Germanò.

La competizione è stata vinta da Laura Picchio del Sant’Angelo-Montegrillo che in finale ha battuto l’atleta siciliana Claudia Michelle Sticchi per 10-4. La giocatrice della Ponte Ammiraglio porta così la Sicilia sul podio con una grande impresa certificando il suo ottimo stato di forma che l’aveva portata anche ad essere scelta tra le migliori otto atlete a livello nazionale nel tiro di precisione per la gara che si è disputata sabato sempre a San Vito Lo Capo. Agli ordini dell’impeccabile giudice di gara Andrea Fragiglio, la gara nazionale femminile è stata di altissimo livello con giocate spettacolari che hanno premiato atlete di primo piano, la vincitrice Laura Picchio e la terza in classifica Sanela Ubaldo (ASD Sandro De Sanctis) a settembre 2025 sono entrambe state medagliate agli Europei Senior di Chiasso. Un orgoglio in più per la siciliana Sticchi che è riuscita a inserirsi tra due delle più importanti protagoniste continentali delle bocce.

In contemporanea si è svolto anche il Trofeo Femminile Gaia Costa, gara regionale riservata alla categoria C a cui hanno preso parte 16 giocatrici. A vincere è stata Angela Pericelli della Catanzarese che in finale ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Martina Scarriglia al termine di un lungo percorso in cui le ultime ad arrendersi sono state le atlete della società ospitante Giovanna Pace e Andrea Laura La Rocca, fermatesi ad un passo dalla finale.