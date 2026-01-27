Basket, la Corte d’Appello conferma l’esclusione della Trapani Shark dal Campionato di A1

redazione

Basket, la Corte d’Appello conferma l’esclusione della Trapani Shark dal Campionato di A1

Condividi su:

martedì 27 Gennaio 2026 - 19:37

La Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società Trapani Shark contro l’esclusione dal campionato. Confermata anche l’inibizione del presidente Valerio Antonini nonché l’ammenda di 600.000 euro.

A darne notizia è la Federazione Italiana Basket attraverso i suoi canali ufficiali.

L’esclusione della Trapani Shark dal campionato di serie A1 era stato decretato lo scorso 12 gennaio al termine di una riunione congiunta tra i vertici di FIP e Lega Basket, in cui si è disposto anche l’annullamento delle gare disputate dai granata nel campionato in corso.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta