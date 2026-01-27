Basket, la Corte d’Appello conferma l’esclusione della Trapani Shark dal Campionato di A1

La Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società Trapani Shark contro l’esclusione dal campionato. Confermata anche l’inibizione del presidente Valerio Antonini nonché l’ammenda di 600.000 euro.

A darne notizia è la Federazione Italiana Basket attraverso i suoi canali ufficiali.

L’esclusione della Trapani Shark dal campionato di serie A1 era stato decretato lo scorso 12 gennaio al termine di una riunione congiunta tra i vertici di FIP e Lega Basket, in cui si è disposto anche l’annullamento delle gare disputate dai granata nel campionato in corso.