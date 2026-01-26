I socialisti di Marsala a sostegno della candidatura a sindaco di Andreana Patti. VIDEO

I socialisti marsalesi hanno presentato in una manifestazione pubblica il loro programma e il loro sostegno alla candidatura di Andrana Patti alla carica di sindaco per le amministrative di primavera. Ha introdotto i lavori il segretario cittadino del Psi Antonio Consentino che sotto lo slogan “La strada è quella giusta …. la svolta è possibile” ha ringraziato i numerosi cittadino intervenuti. Presenti anche numerosi rappresentanti dei partiti e movimenti del centro sinistra marsalese e della provincia alcuni dei quali nel corso della seduta hanno anche portato il loro saluto con brevi interventi Nino Oddo, vice segretario nazionale del PSI, Antonella Ingianni (Europa Verde), Linda Licari (PD), Franco Rapisarda (Movimento 5 Stelle), Rino Passalacqua (consigliere comunale di opposizione), Gianfranco Valenti (Partito Liberaldemocratico) e Fabrizio Micari (Italia Viva) Rettore Emerito dell’Università di Palermo. E’ stata poi la volta della candidata sindacaUn plauso va alla candidata sindaca Andreana Patti (Si Muove la Città), che ha incentrato il suo intervento su fatti e progetti, ed ha concluso il suo intervento affermando che Marsala ha bisogno di cambiare guida, metodo e visione. Poi una frecciata rivolta a Massimo Grillo “se ne faccia una ragione il sindaco uscente: il vento è cambiato e la vecchia logica politica ha i giorni contati”.

