Processo Montante, prescritta l’accusa di associazione a delinquere per Rosario Crocetta

Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione di associazione per delinquere nei confronti dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, nell’ambito del procedimento noto come Montante +12. La decisione è arrivata nella mattinata odierna e chiude, sul piano giudiziario, una vicenda che si è protratta per oltre sette anni tra fase investigativa e dibattimentale. A commentare l’esito del processo è il difensore dell’ex governatore, avvocato Vincenzo Lo Re, che ha sottolineato la durata e le modalità del procedimento. Secondo il legale, a Crocetta era stata contestata la partecipazione a una presunta struttura associativa composta anche da soggetti che l’ex presidente non avrebbe mai conosciuto né incontrato, neppure occasionalmente.

Lo Re ha ricordato inoltre che Crocetta era stato inizialmente convocato dalla Procura di Caltanissetta per rendere interrogatorio nel maggio del 2018, convocazione poi revocata appena 48 ore dopo. Da quel momento, l’ex governatore si sarebbe ritrovato coinvolto nel processo senza essere mai ascoltato, “entrando e uscendo dal procedimento senza toccare palla”, come ha osservato il difensore con una metafora calcistica. Un ulteriore elemento evidenziato dalla difesa riguarda le precedenti valutazioni della Corte di Cassazione, che nel primo troncone del procedimento – definito con rito abbreviato – aveva già escluso l’esistenza dell’associazione per delinquere che sarebbe stata capeggiata da Antonello Montante. Con la dichiarazione di prescrizione, si chiude dunque la posizione di Rosario Crocetta all’interno del processo Montante +12, mettendo fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto rilevanti riflessi politici e istituzionali.