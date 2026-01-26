Ancora pioggia e maltempo, allerta gialla anche in Sicilia

L’ondata di maltempo che ha investito il Sud e le isole continua anche oggi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in cinque regioni, tra cui in Sicilia. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere presidiati i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico. Viene chiesto di prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale. In Sicilia Orientale i danni maggiori: dopo i grandi danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa Ionica dell’isola, l’allarme arriva dall’entroterra. Un’area di Niscemi, cittadina del Nisseno di circa 25 mila abitanti, è interessata da una frana cominciata intorno alle 13, con lesioni aperte sull’asfalto che hanno messo in fuga alcuni abitanti. Lo smottamento del terreno sarebbe stato accentuato dalla pioggia copiosa che si è abbattuta su quell’area della Sicilia. A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l’evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree a ‘rischio’.