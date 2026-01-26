Morphide: “Mental” è il nuovo introspettivo album

Il secondo album in studio dei Morphide, “Mental”, ha tutto: riflessione, introspezione e rivelazione di sé. Composto da 9 brani, 5 dei quali formano il quintetto concettuale “Of Healing”, un’immersione profonda nelle fasi del lutto modellate da Elisabeth Kübler-Ross, l’album è un tentativo di ripensare ai momenti più bui della vita e di accettarli come parte di un percorso più ampio. Si apre con un brano potente e a lenta combustione, “Reborn”, che funge da metafora della trasformazione forzata: un grido pieno di voglia di vivere, indipendentemente da ciò che verrà dopo. Segue il ciclo di “Of Healing” in tutta la sua gloria: la protesta di “Denial”, la furia di “Anger”, la resistenza di “Bargaining”, il lamento di “Depression” e infine “Acceptance (Follow Me)” – un respiro silenzioso pieno di pace a lungo attesa. Ogni canzone non solo riflette l’emozione che si cela dietro il suo palcoscenico, ma trasmette anche un complesso mix di lotte interiori, dolorose realizzazioni e brutti crolli.

Le ultime tre tracce continuano a esplorare le metamorfosi plasmate dal dolore. La furiosa “Epicaricacy” racconta una storia di odio e colpa quando il dolore diventa insopportabile. “Save a Lie” ricerca la verità pur temendola e “Take Me Back To The Other Side” è una ballata nostalgica ed emozionante sul ritorno a tempi migliori, che chiude Mental con una nota di speranza, trasformando il dolore in un’altra pagina delle nostre vite.

ASCOLTA L’ALBUM SU SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/album/0oBFhSHSZFgZ2tuEHEGVIs