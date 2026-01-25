Renexia e Favignana: Tavolo Tecnico Permanente sul Parco Eolico, ecco cosa accade

Si è svolto venerdì a Favignana negli uffici del Sindaco un incontro tra i rappresentanti ed i vertici della società Renexia e l’Amministrazione comunale di Favignana per la presentazione del progetto del parco eolico offshore galleggiante Med Wind Italia, il cui iter autorizzativo è attualmente in corso. Durante l’incontro è stato illustrato lo status del progetto e sono state affrontate varie tematiche legate alla realizzazione del Parco Eolico. Frutto delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale a seguito della mozione del Consiglio Comunale del 14 ottobre dello scorso anno con la quale era stata chiesta all’unanimità l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere sull’avanzamento del progetto, la riunione ha rappresentato un primo risultato importante.

A seguito del lungo e articolato confronto odierno si è concordato di insediare un tavolo tecnico permanente e un osservatorio sull’iter del progetto stesso, oltre ad un tavolo fra la società Renexia, l’amministrazione comunale ed i rappresentanti della marineria locale e iniziative destinate al coinvolgimento della comunità Egadina. “Era importante svolgere questo primo confronto a Favignana – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pagoto -. Ringrazio il Direttore Generale Riccardo Toto e gli altri rappresentanti di Renexia che hanno recepito le istanze avanzate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta comunale nelle scorse settimane. Era ed è un nostro diritto, dovere e responsabilità discutere, confrontarci ed analizzare un progetto così importante, che diventerebbe il parco Eolico offshore più grande d’Europa”.

“Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine al Sindaco, alla Presidente del Consiglio e a tutti i partecipanti alla riunione presso il Comune di Favignana – ha aggiunto Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia -. Questo incontro rappresenta un importante passo avanti per il nostro progetto Med Wind, un progetto che vogliamo sia condiviso e inclusivo con le comunità locali. Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Pagoto, come già fatto con le altre realtà siciliane coinvolte. Durante l’incontro, abbiamo raccolto con interesse i suggerimenti e le proposte dei rappresentanti della Giunta, della maggioranza, della minoranza consiliare e del settore pesca. Ci impegniamo a fornire risposte concrete e trasparenti attraverso gli strumenti concordati, come l’Osservatorio e i tavoli tecnici dedicati. Vogliamo che il progetto Med Wind sia un’opportunità di sviluppo per le Isole Egadi, senza compromettere la loro storia, cultura e bellezza. In particolare, vogliamo aiutare a creare posti di lavoro e a valorizzare le tradizioni dell’isola, promuovendo lo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Crediamo fermamente che questo progetto possa essere un’opportunità per le Egadi nel rispetto del loro patrimonio unico”.

All’incontro hanno partecipato i vertici di Renexia, il sindaco Giuseppe Pagoto, l’assessore Lorenzo Ceraulo, la Presidente del Consiglio Giuseppa Montoleone, il capogruppo di maggioranza Angelo Sercia e il consigliere di maggioranza Antonino Oliveri. Erano inoltre presenti il capogruppo di minoranza Francesco Sammartano, il consigliere di minoranza Antonino Lo Iacono, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Carbona, la rappresentante dell’Area Marina Protetta Isole Egadi Ilaria Rinaudo, il Capo dell’ufficio tecnico Melchiorre Stallone e il Capo del SUAP Leonardo Fici.