Il Trapani calcio vince a Caserta e centra la seconda vittoria consecutiva

domenica 25 Gennaio 2026 - 18:01

Nonostante le vicende societarie il Trapani centra la seconda vittoria consecutiva, disputando una gara importante, meritandosi il successo sul campo della Casertana.

Per il Trapani è il secondo successo di fila che consente di allontanare la zona playout, proprio come avvenuto la settimana precedente in casa contro il Sorrento.

A decidere la partita è stata la rete realizzata nel finale di gara da Nina, alla prima con la maglia del Trapani. Un gol arrivato a coronamento di un secondo tempo nel quale i granata hanno giocato decisamente meglio rispetto ai padroni di casa.

Il Trapani adesso sale a 25 punti in classifica, 3 punti sopra la zona playout, a 4 punti da quella playoff e, soprattutto, senza i 15 punti di penalizzazione oggi i granata sarebbero quarti in classifica in piana zona promozione diretta.

