Rino Passalacqua: “con l’amministrazione Grillo abbiamo perso tempo e realizzato quasi nulla”. VIDEO

Dalla raccolta dei rifiuti ai lavori pubblici parliamo con l’ex assessore del comune di Marsala.

Rino Passalacqua architetto. Consigliere comunale è stato anche assessore nella precedente consiliatura in una giunta di centrosinistra.

GUARDA IL VIDEO

Tra pochi mesi si ritornerà al voto, che esperienza è stata quella che si conclude Marsala?

“Rispetto a quanto si poteva fare gli anni sembra che siano trascorsi molto velocemente. Il percorso amministrativo non è stato certamente dei migliori. Il denaro che è giunto a Marsala tramite i cosiddetti fondi Pnrr non è stato certamente impiegato nel migliore dei modi”.

Cerchiamo di entrare nello specifico. Che cosa si poteva fare e non si è fatto?

“Diversi miliardi del Pnrr assegnati all’Italia potevano essere impiegati per il rifacimento della rete idrica dei comuni. Marsala ne ha una che a tratti è un colabrodo e nonostante le ingenti risorse l’amministrazione in questa direzione non si è fatto nulla. Eppure in questo settore molte città hanno investito per il loro futuro”.

Il sindaco presentando il programma per una sua eventuale ricandidatura. tra le cose che ha citato vi è la cattiva situazione che ha ereditato dalla giunta precedente dove lei era assessore.

“Io ricordo ai marsalesi che l’attuale sindaco è in carica da oltre un quinquennio. Deve rispondere di quello che ha fatto o meglio di tutto ciò che non ha fatto. Faccio qualche esempio: abbiamo lasciato 700 mila euro per il rifacimento in erba sintetica del prato del campo dello stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala che non è stato fatto. Il denaro per il rifacimento del waterfront del lungomare con fondi Pnrr lo hanno “lasciato perdere”. Poi quando hanno deciso che era il caso di avviare questi lavori importanti per Marsala, hanno utilizzato fondi che potevano essere impiegati per altri interventi”.

Uno degli argomenti su cui lei si è speso nei suoi interventi è quello della piscina comunale.

“Che intanto è ancora chiusa malgrado i periodici interventi del sindaco che in questi anni ne annunciavano per imminente la riapertura. La piscina chiuse nel periodo del covid. Il sindaco l’ha abbandonata per anni, mai aperta per constatare lo stato in cui si trovava e gli interventi che occorrevano. Ci sono anche altri settori in cui il sindaco ormai si spende quotidianamente evidentemente per sue finalità elettorali. I marsalesi però lo vedono lo stato di abbandono delle strade. Ma anche la loro scarsa pulizia”.

A proposito di pulizia sta per scadere il contratto che il sindaco ha ereditato, del ritiro dei rifiuti.

“Il sindaco ha usato il tema per la sua scorsa campagna elettorale. Il bando e la relativa aggiudicazione a suo avviso non lo si poteva toccare, ma era fatto male. Adesso che sta per scadere non solo continua le critiche senza proporre alternative, ma si appresta a dare una proroga. Continueremo quindi con il contratto che era stato stipulato dalla precedente amministrazione. Potrei continuare anche altri settori, dalla viabilità al sociale fino all’illuminazione nelle contrade. Tanti soldi sperperati per incarichi che non stanno registrando nulla di positivo per la città”.

Prima del rinnovo delle cariche amministrative si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia. Lei come esprimerà il suo consenso?

“Ci sto riflettendo. Mi informo e mi confronto con operatori del settore. Deciderò dopo avere ascoltato oltre che gli esperti anche la mia coscienza. Si tratta della giustizia che riguarda tutti e non solo gli operatori del settore”.

Lei ha gia deciso come si orienterà alle amministrative?

“E’ una domanda alla quale trovo difficoltà a rispondere perché io faccio l’architetto e debbo avere le risposte adeguate per rimettermi in gioco. Guardo con attenzione ma se dovessi dirlo oggi penso ed è giusto che sia così, che in questo momento prevale la voglia di continuare a tempo pieno con la mia professione, tanto senza Rino Passalacqua la politica a Marsala andrà comunque avanti lo stesso. Vedremo nelle prossime settimane”.