Virtus Trapani: “Ricorso contro la gara con il Cus fermata da violenti”￼

L’Automondo Virtus Trapani, in riferimento ai fatti di cronaca verificatisi durante la gara di sabato sul parquet del Cus Palermo e al ricorso che verrà presentato alla Corte Sportiva d’Appello a seguito della decisione del Giudice Sportivo di disporre la ripetizione integrale dell’incontro, precedentemente interrotto al 33’ sul punteggio di 58-71, ritiene doveroso esprimere alcune considerazioni, nel pieno rispetto dei valori che da sempre ispirano la propria attività sportiva e sociale. In primo luogo, la società desidera ringraziare pubblicamente il Cus Palermo per l’elevato senso di sportività, correttezza e rispetto dimostrato, sia in campo che fuori dal campo, in un contesto reso particolarmente complesso da episodi di violenza del tutto estranei allo sport e a quanto espresso sul parquet dalle due squadre.

“Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire come i rapporti tra Virtus Trapani e Cus Palermo siano da sempre fondati su stima reciproca, collaborazione e lealtà. Valori che vanno ben oltre il singolo episodio e che rappresentano un patrimonio comune da tutelare e preservare”, afferma la società trapanese. Per quanto concerne la presentazione del ricorso, la società ritiene opportuno chiarire che tale scelta non è animata da spirito polemico né da volontà di contrapposizione, ma risponde a motivazioni profonde e ben definite: